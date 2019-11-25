Поклонники возмущены отменой концерта ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой в Улан-Удэ





Известно, что стоимость билетов на выступления звезды "Дом-2" Ольги Бузовой может позволить себе не каждый. Довольно часто ее концерты проходят в залах, где остается достаточно большое количество свободных мест. Это можно увидеть, если посмотреть видео с концертов, которые попадают в интернет. Основная причина - дорогие билеты.Так, в Улан-Удэ и вовсе было отменено выступление, и это при том, что половина билетов были уже куплены. Их цена стартовала от двух тысяч рублей, возможно, потому что часть мест в зале так и не удалось заполнить, выступление просто на просто отменили. Поклонники звезды выразили свое недовольство из-за случившегося, а также отметили, что очень ждали визит Ольги Бузовой в свой город. Организаторы же мероприятия не называют конкретной причины, почему так произошло, тем временем критиковать Бузову начинают все больше.