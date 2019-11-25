«Моя мама может все»: Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей макияж

На показанных Кристиной Орбакате кадрах можно увидеть, как Алла Борисовна виртуозно орудует кистью для макияжа и рисует стрелки вокруг глаз знаменитой дочери. Всего пара минут – и мейкап в исполнении Пугачевой готов. Как отметила сама певица, что для светлого времени суток косметики на лице вполне достаточно. «Моя мама может все», - гласит подпись самой Орбакайте под опубликованным видео.Поклонники к слову, сразу же начали оставлять под этой публикацией множество комментариев, в которых называли Аллу Борисовну профессиональным визажистом. Многие из них, к примеру, склонны считать, что таким поздравлением дочери Примадонна показала свою сентиментальную натуру.