Эксперт назвала основные признаки злоупотребления солью





Многие любители соленой пищи не обращают внимания на допустимую норму, поэтому часто страдают повышенным давлением и вздутием живота. Признаком чрезмерного употребления соли являются отеки. Они имеют свойство образовываться из-за высокого показателя натрия в организме. Также слишком соленые блюда вызывают частую и беспричинную головную боль, так как провоцируют расширение кровеносных сосудов. Диетологи утверждают, что, если часто употреблять фаст-фуд и пищу с солеными приправами, можно добиться полного изменения вкусовых рецепторов.Мэнди Энриг настаивает на сокращении употребления готовых куриных блюд (наггетсы), пиццы, гамбургеров и консервированных супов. Для сохранения здоровья будет скорее полезна пища, приготовленная дома. Более того, при самостоятельном составлении своего рациона, можно заменять соль на менее вредные травы, специи или лимонный сок.