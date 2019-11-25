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Эксперт назвала основные признаки злоупотребления солью

Диетолог из Нью-Джерси Мэнди Энриг назвала основные признаки частого злоупотребления солью. Она отмечает, что для сокращения опасных последствий стоит ограничить употребление данной специи до 2300 миллиграммов в сутки.

Многие любители соленой пищи не обращают внимания на допустимую норму, поэтому часто страдают повышенным давлением и вздутием живота. Признаком чрезмерного употребления соли являются отеки. Они имеют свойство образовываться из-за высокого показателя натрия в организме. Также слишком соленые блюда вызывают частую и беспричинную головную боль, так как провоцируют расширение кровеносных сосудов. Диетологи утверждают, что, если часто употреблять фаст-фуд и пищу с солеными приправами, можно добиться полного изменения вкусовых рецепторов.

Мэнди Энриг настаивает на сокращении употребления готовых куриных блюд (наггетсы), пиццы, гамбургеров и консервированных супов. Для сохранения здоровья будет скорее полезна пища, приготовленная дома. Более того, при самостоятельном составлении своего рациона, можно заменять соль на менее вредные травы, специи или лимонный сок.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:35

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