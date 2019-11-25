Эксперт назвала основные признаки злоупотребления солью
Диетолог из Нью-Джерси Мэнди Энриг назвала основные признаки частого злоупотребления солью. Она отмечает, что для сокращения опасных последствий стоит ограничить употребление данной специи до 2300 миллиграммов в сутки.
Многие любители соленой пищи не обращают внимания на допустимую норму, поэтому часто страдают повышенным давлением и вздутием живота. Признаком чрезмерного употребления соли являются отеки. Они имеют свойство образовываться из-за высокого показателя натрия в организме. Также слишком соленые блюда вызывают частую и беспричинную головную боль, так как провоцируют расширение кровеносных сосудов. Диетологи утверждают, что, если часто употреблять фаст-фуд и пищу с солеными приправами, можно добиться полного изменения вкусовых рецепторов.
Мэнди Энриг настаивает на сокращении употребления готовых куриных блюд (наггетсы), пиццы, гамбургеров и консервированных супов. Для сохранения здоровья будет скорее полезна пища, приготовленная дома. Более того, при самостоятельном составлении своего рациона, можно заменять соль на менее вредные травы, специи или лимонный сок.
Многие любители соленой пищи не обращают внимания на допустимую норму, поэтому часто страдают повышенным давлением и вздутием живота. Признаком чрезмерного употребления соли являются отеки. Они имеют свойство образовываться из-за высокого показателя натрия в организме. Также слишком соленые блюда вызывают частую и беспричинную головную боль, так как провоцируют расширение кровеносных сосудов. Диетологи утверждают, что, если часто употреблять фаст-фуд и пищу с солеными приправами, можно добиться полного изменения вкусовых рецепторов.
Мэнди Энриг настаивает на сокращении употребления готовых куриных блюд (наггетсы), пиццы, гамбургеров и консервированных супов. Для сохранения здоровья будет скорее полезна пища, приготовленная дома. Более того, при самостоятельном составлении своего рациона, можно заменять соль на менее вредные травы, специи или лимонный сок.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:35