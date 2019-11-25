Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская готовится к возвращению на проект





Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов будучи участниками "Дом-2" создали немало интриг вокруг себя. Однако ушли ребята с проекта по собственному желанию, так как якобы хотели строить свои отношения за периметром. Любовь их продлилась недолго, и вот они опять разбежались. За это время Анастасия Балинская накопила дополнительные средства за счет рекламы и теперь собирается прийти на "Дом-2". Прежде чем вернуться, она намерена сделать себе ринопластику.Девушка не скрывает того, что уверена, что организаторы проекта будут не против ее возвращения, ведь она поддерживает отличные отношения с редакторами "Дом-2" и постоянно с ними переписывается. Помимо этого, остались у нее друзья и в коллективе, а это значит, что ее могут поддержать во время голосования. Неизвестно лишь, будут ли рады видеть зрители опять объявившуюся Анастасию Балинскую.