Составлен ТОП-5 популярных приозерных городов для отдыха зимой





Эксперты из российского турагентства определили, какие города на озерах являются наиболее популярным местом отдыха на новогодних каникулах. По результатам опросов и статистики, за последний год большинство россиян проводит отпуск возле водоемов от 2 до 4 ночей и тратят на аренду жилья от 5,9 тыс. до 22 тыс. рублей. Все же, первое место досталось горнолыжному курорту "Банное" возле озера Якты-куль. Сюда приезжают более 200 тысяч туристов, которых привлекает развитая инфраструктура и катание на лыжах.На втором месте оказался Переславль-Залесский, отличающийся большим количеством культурных достопримечательностей. Здесь сохранилось множество религиозно-духовных сооружений: пять монастырей и девять церквей. Плещеево озеро пользуется популярностью как место для сноукайтинга и виндсерфинга, особенно в зимний период. Тройку лидеров замыкает Приозерск, хранящий историю российского народа и расположенный сразу возле Ладожского озера и озера Вуокса. На четвертое место поставили Осташков, Селигер которого является Меккой для студенческого и ученического отдыха, помимо сохранившейся уникальной природы. Последним в рейтинге значилась деревня Сямозеро возле одноименного водоема, где есть целых 8 туристических баз и разнообразные гостевые дома.