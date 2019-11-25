Звезды "Дом-2" Никита Рудаков и Алина Галимова познакомили своих мам на шоу "Бородина против Бузовой"

Оказалось, что их родительницы способны вызвать у публики повышенный интерес, который превзошел все ожидания организаторов. Мама Никиты рассказала, что Алина никогда не испытывала искренних чувств по отношению к ее сыну, а лишь просто использовала его в своих личных целях, в то время, как молодой человек отдавал все для своей возлюбленной.Вспомнили и о том, что мама Алины хотела провести время с дочерью на Сейшелах, но Рудаков не нашел средств, чтобы заплатить за ее визит. Он отметил тогда, что у него есть деньги, только чтобы организовать день рождения любимой.Однако, несмотря, на то, что пара вроде и рассталась, но все же не покинула телестройку, так что зрители уже предполагают, что скорее всего в ближайшее время они помирятся, возможно, ссора вообще была необходима, чтобы стать одними из самых обсуждаемых участников проекта "Дом-2".