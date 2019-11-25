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У Константина Эрнста скоро родится 4 ребёнок

В СМИ распространяются сообщения о том, что у Константина Эрнста в скором времени родится 4 ребёнок. По неподтвержденным сведениям, знаменитости реже появляются на публике вместе, не дают интервью, поэтому подтверждения информации на текущий момент нет.
У Константина Эрнста скоро родится 4 ребёнок

Не так давно Софья Эрнст призналась, что её супруг «чемпион по закрытости». Во время одного из интервью она отметила, что из-за этого даже поцеловаться в присутствии большого количества людей им не удастся. Как выяснилось, дочерей пары зовут Кира и Эрика. В соответствии с данными СМИ со ссылкой на окружение семьи знаменитостей, в скором времени у них появится брат или сестра. Якобы София Эрнст находится на втором триместре беременности, а её округлившийся живот в скором времени станет достаточно сложно скрыть.

«Она весьма опытна. В настоящее время контролирует свой режим питания, чтобы не набирать избыточный вес, а затем достаточно быстро возвратиться в форму», – отмечает StarHit со ссылкой на людей из близкого окружения семьи.

В случае правдивости слухо, Софья Эрнст родит своего третьего ребёнка, который станет 4-м для главы Первого канала. Первый ребёнок родился во время его отношений с Анной Силюнас. Первой дочери Константина Эрнста уже 25 лет, она проживает в Нью-Йорке, где работает профессиональным фотографом.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:14

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