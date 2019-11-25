У Константина Эрнста скоро родится 4 ребёнок
В СМИ распространяются сообщения о том, что у Константина Эрнста в скором времени родится 4 ребёнок. По неподтвержденным сведениям, знаменитости реже появляются на публике вместе, не дают интервью, поэтому подтверждения информации на текущий момент нет.
Не так давно Софья Эрнст призналась, что её супруг «чемпион по закрытости». Во время одного из интервью она отметила, что из-за этого даже поцеловаться в присутствии большого количества людей им не удастся. Как выяснилось, дочерей пары зовут Кира и Эрика. В соответствии с данными СМИ со ссылкой на окружение семьи знаменитостей, в скором времени у них появится брат или сестра. Якобы София Эрнст находится на втором триместре беременности, а её округлившийся живот в скором времени станет достаточно сложно скрыть.
«Она весьма опытна. В настоящее время контролирует свой режим питания, чтобы не набирать избыточный вес, а затем достаточно быстро возвратиться в форму», – отмечает StarHit со ссылкой на людей из близкого окружения семьи.
В случае правдивости слухо, Софья Эрнст родит своего третьего ребёнка, который станет 4-м для главы Первого канала. Первый ребёнок родился во время его отношений с Анной Силюнас. Первой дочери Константина Эрнста уже 25 лет, она проживает в Нью-Йорке, где работает профессиональным фотографом.
Не так давно Софья Эрнст призналась, что её супруг «чемпион по закрытости». Во время одного из интервью она отметила, что из-за этого даже поцеловаться в присутствии большого количества людей им не удастся. Как выяснилось, дочерей пары зовут Кира и Эрика. В соответствии с данными СМИ со ссылкой на окружение семьи знаменитостей, в скором времени у них появится брат или сестра. Якобы София Эрнст находится на втором триместре беременности, а её округлившийся живот в скором времени станет достаточно сложно скрыть.
«Она весьма опытна. В настоящее время контролирует свой режим питания, чтобы не набирать избыточный вес, а затем достаточно быстро возвратиться в форму», – отмечает StarHit со ссылкой на людей из близкого окружения семьи.
В случае правдивости слухо, Софья Эрнст родит своего третьего ребёнка, который станет 4-м для главы Первого канала. Первый ребёнок родился во время его отношений с Анной Силюнас. Первой дочери Константина Эрнста уже 25 лет, она проживает в Нью-Йорке, где работает профессиональным фотографом.