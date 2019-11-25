У Константина Эрнста скоро родится 4 ребёнок

Не так давно Софья Эрнст призналась, что её супруг «чемпион по закрытости». Во время одного из интервью она отметила, что из-за этого даже поцеловаться в присутствии большого количества людей им не удастся. Как выяснилось, дочерей пары зовут Кира и Эрика. В соответствии с данными СМИ со ссылкой на окружение семьи знаменитостей, в скором времени у них появится брат или сестра. Якобы София Эрнст находится на втором триместре беременности, а её округлившийся живот в скором времени станет достаточно сложно скрыть., – отмечает StarHit со ссылкой на людей из близкого окружения семьи.В случае правдивости слухо, Софья Эрнст родит своего третьего ребёнка, который станет 4-м для главы Первого канала. Первый ребёнок родился во время его отношений с Анной Силюнас. Первой дочери Константина Эрнста уже 25 лет, она проживает в Нью-Йорке, где работает профессиональным фотографом.