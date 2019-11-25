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Эксперты назвали самый "летальный" месяц в году

Январь отличается наибольшим количеством происшествий и травм за весь год, говорят эксперты. Помимо негативных последствий праздников, этот месяц назвали самым "летальным" из-за давления на психику людей.

Повышение смертности на территории России в январе специалисты связывают с резкими перепадами температуры воздуха. Изменчивая погода негативно влияет на настроение и эмоции людей, что чревато ослаблением иммунитета. Другой причиной является то, что большинство паллиативных больных вместо поддержания здоровья пускаются во все тяжкие из-за праздников и времяпровождения с семьей. По мнению врачей, Новый год можно по праву считать тяжелым испытанием даже для крепких личностей.

Проблемы возникают еще из-за чрезмерного употребления спиртных напитков, переохлаждения и жирной пищи. Усугубляет ситуацию и пребывание медиков в новогоднем отпуске, что значительно ухудшает своевременность медицинской помощи. Команда ученых из Университета Мельбурна провела анализ летальных исходов в Новой Зеландии за январь, результаты которого были неутешительными. Оказалось, что смерть от сердечных заболеваний возрастает на 4,2%, а депрессивные состояния испытывают наибольшее развитие и распространение.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07

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