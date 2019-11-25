Звезда "Дом-2" Ирина Агибалова похвасталась шикарным кольцом от мужа





Большинство поклонников Ирины не скрывают, что удивлены тому, насколько щедрый у нее супруг. В своем личном аккаунте она отметила, что ценит те подарки, которые он ей преподносит. Она отметила, что подарки, которые дарят с любовью, всегда приносят удачу. Понравилось кольцо и поклонникам Ирины Агибаловой. Они также похвалили ее мужа и подчеркнули, очень значимо, что оно было подарено в День Матери. Однако сама Ирина Агибалова никак не комментирует, когда именно ей было преподнесено украшение.Напомним, что в этом году у нее умерла мама. Потерю Ирина Агибалова переживала достаточно тяжело, а для того, чтобы не оставаться один на один с горем, она старалась более тесно поддерживать связь со своими поклонниками.