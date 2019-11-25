Ученые определили, сколько людей ставят себе ложный диагноз через Google





Ипохондрия часто проявляется в хроническом беспокойстве заболеть, желании жаловаться на собственное здоровье и в некоторых случаях - поиске различных диагнозов. Это расстройство усугубляется в современном обществе из-за доступа к Сети. Врачи обеспокоены многочисленными случаями неверного самолечения, которое только усугубляет состояние организма. Поэтому был проведен общенациональный опрос относительно пользования интернетом для определения заболеваний по симптомам.Оказалось, что из 2 тысяч опрошенных более 65% искали недуги в поисковых системах по собственным признакам. Каждый второй из них после получения результатов остался уверенным, что он чрезвычайно болен и нуждается в медицинской консультации. Медики утверждают, что респонденты оказались правы лишь в 35% случаев. Подобная методика является неэффективной, поэтому большинство экспертов рекомендуют обращаться за помощью лишь к обученным специалистам, а не поисковикам.