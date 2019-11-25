Названы 5 опасных болезней уличных животных, которыми может заразиться человек





Так, проще всего "подцепить" от подобранных на улице кошек и собак глистов и круглых червей. Эти паразиты начнут сразу же отравлять организм человека токсинами, снижающими иммунитет и способствующими развитию аллергий. Кроме того, их наличие ведет к непроходимости кишок. Заподозрить у взрослой особи наличие таких паразитов можно по внешней худобе. Подхватить паразитов человек может из-за несоблюдения правил гигиены после общения с такими животными. Яйца гельминтов в данном случае выделяются не только с фекалиями, но могут присутствовать прямо на шерсти.Еще одно опасное заболевание – стригущий лишай. Этот недуг носит грибковый характер и поражает волосяной покров, сопровождаясь также кожными раздражениями. Из-за высокой контагиозности человеку заразиться стригущим лишаем очень просто. Как правило, грибок начинает быстро развиваться и поражать кожу шеи и головы, впоследствии переходя на другие участки.Не стоит забывать и о вирусе бешенства, болезни, которую в прежние времена называли гидрофобией или водобоязнью. Это смертельное инфекционное заболевание также довольно легко передается от зараженных животных. Бешенство быстро поражает нервную систему и провоцирует паралич и смертельный исход. Чаще всего возбудитель этого недуга попадает в кровь человека со слюной в случае укуса, сразу же начиная продвигаться к мозгу. Вирус чаще встречается у диких животных, но в городах, прилегающих к лесным массивам, он нередко передается бродячим котам и собакам.Четвертый недуг, который может сильно подпортить впечатление от общения с четвероногими – токсоплазмоз. Животные, зараженные этим заболеванием, часто выглядят истощенными и обессиленными, у них наблюдается одышка, кашель и рвота, имеются признаки лихорадочного состояния и расстройства ЦНС, из слизистых носа и глаз имеется течение. Как правило, токсоплазмоз поражает молодые особи, взрослые животные могут быть лишь его переносчиками. У человека течение токсоплазмоза носит бессимптомный характер, а потому заболевание особо опасно в случае беременности, поскольку может вызывать необратимые патологии плода.Наконец, не стоит забывать и о лептоспирозе, который поражает животных во время купания в открытых водоемах. Этот недуг тоже очень часто протекает без симптомов, однако это касается только животных. Заразившийся человек столкнется с повышением температуры, мышечными болями, тахикардией, увеличением размера селезенки и печени, миокардитом и даже анемией.По словам экспертов, просто выкупать подобранное на улице животное недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность семьи. В таких случаях обязательным станет визит к ветеринару, соответствующая вакцинация и проведение дегельминтизации.