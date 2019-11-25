Названы 5 основных признаков высокого интеллекта





Эксперты провели анализ физических особенности испытуемых, а также проверили их IQ. Как оказалось, страдающие от врожденных проблем с органами зрения люди действительно отличаются более высоким показателем IQ, нежели их здоровые сверстники. Привычка рисовать в свободное время стала другим признаком более высокого уровня интеллекта, ведь человек старается активно использовать собственный мозг даже в нетрудовых обстоятельствах.Необычная зависимость была обнаружена в связи с рукопожатием. Ученые определили, что сильное рукопожатие указывает о высоком развитии интеллекта. Жизнь вне установленного графика оказалась еще одним признаком развитого ума. Люди с высоким уровнем интеллекта предпочитают тратить меньше времени на сон ночью вследствие прилива творческой энергии. Завершает список замкнутость. Более умные люди тратят время не на общение, а на обеспечение анализа поведения и мышления представителей своего окружения, что отрицательно влияет на степень коммуникативных способностей. Важно понимать, что именно совокупность сразу нескольких признаков указывает на более высокое умственное развитие человека, однако раскрыть более точный механизм их взаимодействия на текущий момент оказалось невозможно.