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«Больно смотреть»: Сергей Нетиевский назвал Евгения Орлова виновником развала «Уральских пельменей»

Бывший актер и директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский расстался с командой уже относительно давно. Однако споры между ним и новым руководством коллектива до сих пор не утихают и продолжаются в судах. Между тем, как отметил артист, сейчас «пельмени» переживают тяжелые времена и большая часть вины за это лежит на новом руководителей шоу Евгении Орлове.
«Больно смотреть»: Сергей Нетиевский назвал Евгения Орлова виновником развала «Уральских пельменей»

По мнению Нетиевсского, именно из-за Орлова знаменитый юмористический коллектив и его авторское шоу буквально разваливаются на глазах. «Больно смотреть на развал коллектива. Увы, но у этого процесса есть индикатор. В любом случае, я люблю всех коллег по команде, с которыми мы в свое время прожили огромную часть своих жизней», - подчеркнул артист. В то же время, как заметил экс-директор «Уральских пельменей», сейчас в команде нет продюсера или капитана, который вел бы корабль к успеху. Он уверен, что все остальные члены популярной команды решили довериться Евгению Орлову, именно это он и называет их самой большой ошибкой. Нынешнего руководителя проекта Нетиевский, и вовсе, называет «клопом, присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него все финансы».

Кроме того, объяснил артист и причины ухода из «Уральских пельменей» одной из самых узнаваемых участниц Юлии Михалковой. Он считает, что в новой атмосфере ей было сложно выбирать между осколками команды, которая буквально разваливается по частям, передает портал «Телепрограмма».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:04

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