«Больно смотреть»: Сергей Нетиевский назвал Евгения Орлова виновником развала «Уральских пельменей»





По мнению Нетиевсского, именно из-за Орлова знаменитый юмористический коллектив и его авторское шоу буквально разваливаются на глазах. «Больно смотреть на развал коллектива. Увы, но у этого процесса есть индикатор. В любом случае, я люблю всех коллег по команде, с которыми мы в свое время прожили огромную часть своих жизней», - подчеркнул артист. В то же время, как заметил экс-директор «Уральских пельменей», сейчас в команде нет продюсера или капитана, который вел бы корабль к успеху. Он уверен, что все остальные члены популярной команды решили довериться Евгению Орлову, именно это он и называет их самой большой ошибкой. Нынешнего руководителя проекта Нетиевский, и вовсе, называет «клопом, присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него все финансы».Кроме того, объяснил артист и причины ухода из «Уральских пельменей» одной из самых узнаваемых участниц Юлии Михалковой. Он считает, что в новой атмосфере ей было сложно выбирать между осколками команды, которая буквально разваливается по частям, передает портал «Телепрограмма».