В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от менингококковой инфекции





Сообщается, что источником данного заболевания чаще всего становятся больные или носители бактерии. При этом, передается менингококковая инфекция довольно легко – воздушно-капельным путем. Инкубационный период недуга составляет 1-10 дней, но его средняя продолжительность редко превышает 4 дня. Основные факторы риска заключается в длительном общении с носителями инфекции, скученность проживающий, нарушения температурного режима и прочее. Профилактика же включает в себя тщательное следование санитарно-гигиеническим нормам, в особенности это касается детских организованных коллективов. Для этого требуется ежедневный осмотр, проведение влажной уборки, проветривание помещения и даже санитарная обработка игрушек. Важным значением обладает своевременное выявление и эффективное лечение хронических заболеваний носоглотки. Все, кто контактировал с заболевшими в организациях или по месту жительства, должны в обязательном порядке пройти медицинское обследование на предмет наличия бактерий менингококка. В детских садах, к примеру, за контактными детьми принято устанавливать постоянное наблюдение, которое продолжается в течение 10 дней.Наиболее надежная профилактика инфекции, напоминает Роспотребнадзор, заключается в своевременной вакцинации. Во многих странах такая вакцина уже переведена в разряд обязательных, что позволяет не только предупредить заболеваемость, но и сократить статистику летальных случаев при менингококковой инфекции. Вакцинация детей, начиная с возраста 9 месяцев – рекомендация ВОЗ.