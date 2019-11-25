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"Никакой любовной связи": Вадим Верник рассказал о живущей с его 95-летним отцом молодой девушке-помощнице

Вадим Верник раскрыл информацию о живущей с его 95-летним отцом молодой девушке. Артист в студии проекта «Ты не поверишь!» отметил, что Эмиль Верник проводит время в компании помощницы.

«Отец так не любит говорить о каких-либо цифрах. Он чувствует себя молодым человеком, очень красив внутренне. Однако и внешне вполне привлекателен. Женщины его любят, кстати», — признался Вадим Верник.

Вопросы о молодой возлюбленной Эмиля Верника появились после его пребывания в Юрмале. Девушка много времени проводит рядом с режиссёром. Вадим Верник опроверг наличие любовной связи, подчеркнув, что речь идёт о помощнице его отца. Актёр добавил, что девушка значительно младше, но при этом «хорошо существует» в компании Эмиля Верника.

Режиссёр по сей день водит авто, а также достаточно активно пользуется соцсетями. Игорь Верник добавил, что его отец весьма часто появляется в Юрмале для отдыха в санатории. Он добавил, что семья имеет много общего с Прибалтикой.

«В юношеском возрасте часто посещали Палангу. Чувство прогулок вдоль моря нельзя забыть. Очень приятные воспоминания для всех нас. Даже теперь иногда бываем там с отцом», — рассказал Игорь Верник.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:48

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