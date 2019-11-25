"Никакой любовной связи": Вадим Верник рассказал о живущей с его 95-летним отцом молодой девушке-помощнице

, — признался Вадим Верник.Вопросы о молодой возлюбленной Эмиля Верника появились после его пребывания в Юрмале. Девушка много времени проводит рядом с режиссёром. Вадим Верник опроверг наличие любовной связи, подчеркнув, что речь идёт о помощнице его отца. Актёр добавил, что девушка значительно младше, но при этом «хорошо существует» в компании Эмиля Верника.Режиссёр по сей день водит авто, а также достаточно активно пользуется соцсетями. Игорь Верник добавил, что его отец весьма часто появляется в Юрмале для отдыха в санатории. Он добавил, что семья имеет много общего с Прибалтикой., — рассказал Игорь Верник.