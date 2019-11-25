«Мужик должен быть с усами»: Михаил Боярский рассказал о лучшем женихе для внучки





«Этот мужчина должен быть похожим на меня и на моего сына. В таком случае все будет хорошо. Самое главное – усы. Мужик ведь должен быть с усами, как лихой гусар», - иронично заявил актер. Впрочем, внучка знаменитого артиста в ответ на эти слова подчеркнула, что звездный дед просто шутит. «Я заметила, что в последнее время дедушка обо всем говорит с юмором», - приводит слова Екатерины портал «Телепрограмма».Подключился к дискуссии и сын Михаила Сергеевича, депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, сам он женился довольно рано, в 20 лет. А потому считает, что любое развитие событий в личной жизни любимой дочери будет ему только в радость. В то же время, добавил Боярский-младший, Екатерина никогда не просит денег на свое содержание, поскольку привыкла самостоятельно добиваться всего. И даже на бал дебютанток Tatler она решила явиться в довольно скромном и относительно недорогом платье.