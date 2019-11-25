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В Сети вспомнили неоднозначный ВАЗ-2114

В Сети решили обсудить одну из самых неоднозначных моделей российского автогиганта, выпустившего в свое время автомобиль под названием ВАЗ-2114. Сошедшая с конвейера еще в 2003 году машина должна была стать преемником популярной «девятки», однако так и не стала массовой.
В Сети вспомнили неоднозначный ВАЗ-2114

От базовой модели ВАЗ-2109 новинка отличилась зауженными фонарями головного света, более массивной радиаторной решеткой и рядом дополнительных деталей. Впрочем, даже салон у «четырнадцатой» получился более тесным. А вот странных решений в автомобиле хватало. Чего стоят только стильные боковые накладки из пластика, которые в условиях реальной эксплуатации оказались чрезвычайно непрактичными и постоянно норовили собрать под собой всю дорожную грязь. Инженеры АвтоВАЗа при этом заявляли, что автомобиль получил улучшенные аэродинамические показатели, однако проверить данное заявление так и не удалось – машина оказалась попросту не способной развить достаточную скорость. Наконец, ценник на новинку заметно подрос, и это при том, что недостатками она попросту изобиловала. Многие автомобилисты, например, жаловались на достаточно быстрое появление коррозии на элементах кузова.

В Сети же о ВАЗ-2114 отзываются по-разному. Многие считают, что эта версия прекрасно подходила для разного рода тюнинг-проектов, другие хвалят модель за проходимость. Как бы там ни было, но популярности «девятки» автомобиль не снискал, уступив даже своему сородичу по модельному ряду – седану ВАЗ-2115, - а потому был снят с производства.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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