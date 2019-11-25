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Ирина Безрукова в День матери вспомнила о погибшем четыре года назад сыне Андрее

Вчера, 24 ноября, отмечался День матери, и множество звезд публиковали в соцсетях снимки со своими родительницами, признаваясь им в любви и выражая слова благодарности. Ирина Безрукова также выложила новый пост, но в нем вспомнила об умершем четыре года назад сыне Андрее, который родился в браке с Игорем Ливановым.
Ирина Безрукова в День матери вспомнила о погибшем четыре года назад сыне Андрее

Трагедия произошла случайно, по словам Ирины Безруковой, сын просто неудачно упал, ударившись головой, что и стало причиной смерти. Актриса в одном из интервью признавалась, что этот период она переживала долго и мучительно, однако судьба приготовила ей новое испытание – развод с супругом Сергеем Безруковым. Тем не менее актрисе удалось преодолеть трудности и найти силы жить дальше, отдавая большую часть жизни благотворительности и съемкам.

Ирина Безрукова часто вспоминает о сыне, а в новом посте рассказала, что Андрей не любил фотографироваться. Он всегда просил мать вернуть любовь и радость в свою жизнь, вместо попыток сделать очередной кадр с ним. Тем не менее, матери удавалось «поймать» в объектив сына, а подборкой таких фото актриса решила поделиться со своими подписчиками. Фолловеры принялись утешать своего кумира, а также желать ей сил и удачи для свершения новых дел.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:08

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