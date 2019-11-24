Дочь Анастасии Заворотнюк в День матери поделилась неизвестным фото актрисы





После того, как на страницах отечественных СМИ появились новости о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк, ее семья не дала ни единого комментария по поводу состояния артистки. Близкие лишь сообщили на фан-странице, созданной в поддержку звезды в социальной сети Instagram, что болезнь есть, как есть и огромное желание ее победить. Периодически в аккаунте появляются посты, опровергающие неправдивые сведения, однако более ничего. Молчит и Анна Заворотнюк. Впрочем, несколько часов назад она сделала исключение. Звездная наследница опубликовала в Instagram-Stories неизвестную фотографию Анастасии Заворотнюк. На снимке красавица-актриса запечатлена в алом платье, сидя вполоборота за столиком в ресторане на морском побережье. Эффектный кадр дочь сопроводила кратким поздравлением: «С Днем матери» и смайликом в виде сердечка.Уточнять, когда была сделана эта неизвестная фотография, Заворотнюк-младшая не стала. Мнения подписчиков разделились. Одни решили, что это архивный кадр, снятый, когда звезда была еще здорова. Другие уверены, что таким образом Анна Заворотнюк намекнула на выздоровление матери.