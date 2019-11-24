Дочь Анастасии Заворотнюк в День матери поделилась неизвестным фото актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в День матери поделилась неизвестным фото актрисы. Снимок звезды популярного семейного сериала «Моя прекрасная няня» произвел на подписчиков огромное впечатление.
После того, как на страницах отечественных СМИ появились новости о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк, ее семья не дала ни единого комментария по поводу состояния артистки. Близкие лишь сообщили на фан-странице, созданной в поддержку звезды в социальной сети Instagram, что болезнь есть, как есть и огромное желание ее победить. Периодически в аккаунте появляются посты, опровергающие неправдивые сведения, однако более ничего. Молчит и Анна Заворотнюк. Впрочем, несколько часов назад она сделала исключение. Звездная наследница опубликовала в Instagram-Stories неизвестную фотографию Анастасии Заворотнюк. На снимке красавица-актриса запечатлена в алом платье, сидя вполоборота за столиком в ресторане на морском побережье. Эффектный кадр дочь сопроводила кратким поздравлением: «С Днем матери» и смайликом в виде сердечка.
Уточнять, когда была сделана эта неизвестная фотография, Заворотнюк-младшая не стала. Мнения подписчиков разделились. Одни решили, что это архивный кадр, снятый, когда звезда была еще здорова. Другие уверены, что таким образом Анна Заворотнюк намекнула на выздоровление матери.
После того, как на страницах отечественных СМИ появились новости о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк, ее семья не дала ни единого комментария по поводу состояния артистки. Близкие лишь сообщили на фан-странице, созданной в поддержку звезды в социальной сети Instagram, что болезнь есть, как есть и огромное желание ее победить. Периодически в аккаунте появляются посты, опровергающие неправдивые сведения, однако более ничего. Молчит и Анна Заворотнюк. Впрочем, несколько часов назад она сделала исключение. Звездная наследница опубликовала в Instagram-Stories неизвестную фотографию Анастасии Заворотнюк. На снимке красавица-актриса запечатлена в алом платье, сидя вполоборота за столиком в ресторане на морском побережье. Эффектный кадр дочь сопроводила кратким поздравлением: «С Днем матери» и смайликом в виде сердечка.
Уточнять, когда была сделана эта неизвестная фотография, Заворотнюк-младшая не стала. Мнения подписчиков разделились. Одни решили, что это архивный кадр, снятый, когда звезда была еще здорова. Другие уверены, что таким образом Анна Заворотнюк намекнула на выздоровление матери.