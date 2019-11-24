Анастасия Костенко показала красавицу-маму

Анастасия Костенко решила показать совместный снимок с мамой, где она была еще маленькой девочкой. Пост модель сопроводила трогательными словами благодарности и любви к родительнице. Поклонники тут же отметили, что красота модели явно досталась от родственницы, ведь мать Костенко была и осталась настоящей красавицей, заключили фолловеры.Некоторые нашли сходство и между Анастасией Костенко в детстве и ее дочерью Миланой, ведь наследница очень похожа на маленькую Настю, сидящую на руках у мамы.