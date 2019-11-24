Chevrolet Corvette в восьмом поколении получит версию ZR1 мощностью 900 лошадиных сил





Согласно сведениям издания Motor Trend, электрификация Chevrolet Corvette в модификации ZR1 не ограничится силовой установкой, перейдя на переднюю ось. Наличие двух электромоторов предоставит возможность реализовать полный привод. За счет этого представитель восьмой генерации окажется первой гибридной в истории Corvette.Имеются сведения, что транспортное средство сможет похвастаться битурбированным V8, а гибридная система позволит занизить центр тяжести, Подобное решение впоследствии улучшит показатели управляемости Chevrolet Corvette, чего можно достичь даже несмотря на то, что масса будет увеличена.