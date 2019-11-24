Chevrolet Corvette в восьмом поколении получит версию ZR1 мощностью 900 лошадиных сил
Автомобиль Chevrolet Corvette в восьмом поколении обзаведется версией ZR1, способной генерировать порядка 900 л. с. Благодаря электрическому полному приводу новинка станет первой гибридной моделью линейки.
Согласно сведениям издания Motor Trend, электрификация Chevrolet Corvette в модификации ZR1 не ограничится силовой установкой, перейдя на переднюю ось. Наличие двух электромоторов предоставит возможность реализовать полный привод. За счет этого представитель восьмой генерации окажется первой гибридной в истории Corvette.
Имеются сведения, что транспортное средство сможет похвастаться битурбированным V8, а гибридная система позволит занизить центр тяжести, Подобное решение впоследствии улучшит показатели управляемости Chevrolet Corvette, чего можно достичь даже несмотря на то, что масса будет увеличена.
Согласно сведениям издания Motor Trend, электрификация Chevrolet Corvette в модификации ZR1 не ограничится силовой установкой, перейдя на переднюю ось. Наличие двух электромоторов предоставит возможность реализовать полный привод. За счет этого представитель восьмой генерации окажется первой гибридной в истории Corvette.
Имеются сведения, что транспортное средство сможет похвастаться битурбированным V8, а гибридная система позволит занизить центр тяжести, Подобное решение впоследствии улучшит показатели управляемости Chevrolet Corvette, чего можно достичь даже несмотря на то, что масса будет увеличена.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30