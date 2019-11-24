Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель назвала Майю Донцову и Марину Африкантову завистницами





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель не раз жаловалась, что немногие обрадовались новости о грядущем пополнении в их семье. Так, как и ранее, коллеги молодой мамочки и "бренда" реалити-шоу якобы завидовали молодой мамочке и Дмитрию Дмитренко, ведь они счастливы, воспитывают дочь Василису, а вскоре станут родителями прекрасного малыша.Не нравятся Ольге Рапунцель в частности лживые обвинения в ее сторону, хотя сама она чаще всего провоцирует скандалы на общей кухне и с другими участниками проекта "Дом-2". Недавно супруга Дмитрия Дмитренко утверждала, что они нашли детский сад для маленькой Василисы, однако девочку оттуда, как оказалось, уже отчислили.