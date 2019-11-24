"Как это красиво, когда любовь": Ольга Бузова поддержала отношения Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой

«Я тащусь! Как это красиво, когда любовь», - написала певица.

Несколько дней назад певица Анна Седокова рассекретила свой роман с баскетболистом Янисом Тиммой, который на тот момент был женат, более того, пара воспитывала совместного ребенка. В адрес знаменитости посыпалось очень много критики, а сама она рассказывала о том, что очень сильно влюбилась в избранника. Теперь же страсти немного утихли и звезда стала больше публиковать совместных снимков и видео с избранником, рассказывая в публикациях о взаимной любви и поддержке.Недавно Анна Седокова снова опубликовала совместное видео с Янисом Тиммой, где они едут на заднем сидении машины вместе и трогательно общаются друг с другом. Неожиданно для всех под публикацией высказалась и телеведущая Ольга Бузова.Тем не менее, критика не заставила себя ждать, ведь многие фолловеры поспешили напомнить Ольге Бузовой, как долго она упрекала Анастасию Костенко за то, что модель завела роман с женатым мужчиной, а теперь неожиданно проявила двойные стандарты.