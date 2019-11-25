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Немецкий кардиолог назвал миф о пользе красного вина «аморальным»

Известный немецкий кардиолог Хериберт Брюк считает миф о пользе красного вина для здоровья организма «аморальным». Как утверждает доктор, данный вид алкоголя способен только навредить.

В состав красного вина входит целый комплекс активных веществ. При этом алкоголь в нем главным не является. Зато есть исследовательские данные, подтверждающие, что в регионах потребления красного вина более угрожающая статистика по атеросклерозу. По словам доктора, следует помнить, что все спиртные напитки содержат яд, который организм воспринимает очень индивидуально. Это касается и вина, а, следовательно, рекомендовать его как панацею от каких-либо болезней просто аморально. Данный напиток, вопреки теории о его пользе, может вызвать аритмию. Причем нарушить сердечный ритм способно даже небольшое количество этого вида алкоголя.

В свою очередь кофе не несет угрозы для здоровья сердца и вопреки бытующему мнению не повышает давление при его регулярном употреблении. Этот ароматный напиток, напротив, помогает в профилактике рака. Более того, кофе снижает риск развития старческой деменции и диабета. При этом употреблять больше 4 чашек напитка в день врач не рекомендует.

Помимо этого доктор утверждает, что силовые тренировки с весом полезны сердечникам. Они способствуют укреплению мышечных тканей и улучшают работу сосудистой системы.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:00

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