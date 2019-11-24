Медики рассказали, кому опасно есть вареные яйца





Фосфолипиды, содержащиеся в яйцах, поддерживают здоровье памяти, а также участвуют в процессах работы мозга. Лютеин улучшает зрение, а витамин D способствует усвоению кальция. Однако для получения пользы важно выбрать подходящий способ приготовления. Вареные яйца являются наиболее безопасными, но при сахарном диабете их нельзя употреблять ежедневно. Они запрещены также пациентам с панкреатитом, особенно в периоды обострения недуга.Яйца противопоказаны, если человек страдает от холецистита, некоторых заболеваний пищеварительной системы, проблем с почками и печенью. Специалисты рекомендуют посетить врача для составления подходящего рациона.