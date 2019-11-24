Эммануил Виторган показал снимки с семейного празднования трехлетия сына Ксении Собчак

На своей странице в Instagram Эммануил Виторган опубликовал снимки со своим маленьким внуком Платоном и дочерью Этель. Актер отметил, что это был семейный праздник, посвященный 3-летию наследника Максима Виторгана и Ксении Собчак. После развода знаменитости не скрывают, что не собирались и не будут делить имущество, и тем более ребенка. Мальчик живет вместе с мамой, а отец может навещать его в любое время. Не требовала Ксения Собчак и алименты на наследника.Видимо, в этом году у сына Ксении Собчак было сразу два праздника в честь дня его рождения. Прежде звезда опубликовала на своей странице в Instagram пост, где написала, что устроила волшебный вечер для мальчика в одном из московских ресторанов. Тогда Ксения Собчак отметила, что там наслаждаются отдыхом не только дети, но и взрослые, ведь для малышей есть интересные игрушки, а для родителей - вкусная еда.