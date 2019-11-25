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Пластический хирург рассказал об экспериментах Жанны Агузаровой над внешностью

Пластический хирург рассказал об экспериментах Жанны Агузаровой над внешностью. Как известно, 57-летняя знаменитость после длительного отсутствия снова появилась на публике и ее мало кто узнал.
Пластический хирург рассказал об экспериментах Жанны Агузаровой над внешностью

Даже самые преданные поклонники начали заявлять, что Жанна Агузарова стала жертвой пластической хирургии. Впрочем, все оказалось не так страшно. Внешность певицы оценил в программе «Звезды сошлись» Игорь Белый. По словам пластического хирурга, мелкие косметические процедуры над внешностью звезды имели место быть. Например, видно, что на губах проводился лифтинг. Положение бровей певицы доктор назвал неестественным. Подобный специфический эффект возможен, когда желают сделать лучше, чем есть.

Помимо этого врач напомнил о возрасте звезды, а это означает, что наверняка использовались моменты хирургического лифтинга. Как известно, кожа имеет свойство с годами стареть, эти процессы организма пока никто не отменял.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 06:11

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