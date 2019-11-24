В Сети показали доказательство накаченных губ звезды "Дома-2" Захара Саленко





Чтобы доказать свою правоту, участник проекта "Дом-2" Захар Саленко даже давал осматривать и трогать губы своей избраннице Яне Шафеевой, в итоге девушка отметила, что не смогла определить, есть ли там что-либо инородное. Тем не менее, критические замечания в адрес молодого человека по поводу походов к косметологам не утихают.Теперь же хейтеры нашли в Сети снимок 5-летней давности, когда Захар Саленко еще не делал никаких процедур. При сравнении четко видно, что нижняя губа молодого человека увеличилась в размерах. Примечательно, что проектант очень тщательно следит за собой, что мужчинам не свойственно. В этом он даже переплюнул всех красоток на проекте "Дом-2".