В Сети показали доказательство накаченных губ звезды "Дома-2" Захара Саленко
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко категорически отрицает какие-либо вмешательства в его внешность, хотя молодого человека часто критикуют за накаченные губы. Теперь же в Сети нашли фотографии звезды реалити-шоу, сделанные пять лет назад, где четко видно, что губы у него тогда были иной формы.
Чтобы доказать свою правоту, участник проекта "Дом-2" Захар Саленко даже давал осматривать и трогать губы своей избраннице Яне Шафеевой, в итоге девушка отметила, что не смогла определить, есть ли там что-либо инородное. Тем не менее, критические замечания в адрес молодого человека по поводу походов к косметологам не утихают.
Теперь же хейтеры нашли в Сети снимок 5-летней давности, когда Захар Саленко еще не делал никаких процедур. При сравнении четко видно, что нижняя губа молодого человека увеличилась в размерах. Примечательно, что проектант очень тщательно следит за собой, что мужчинам не свойственно. В этом он даже переплюнул всех красоток на проекте "Дом-2".
Чтобы доказать свою правоту, участник проекта "Дом-2" Захар Саленко даже давал осматривать и трогать губы своей избраннице Яне Шафеевой, в итоге девушка отметила, что не смогла определить, есть ли там что-либо инородное. Тем не менее, критические замечания в адрес молодого человека по поводу походов к косметологам не утихают.
Теперь же хейтеры нашли в Сети снимок 5-летней давности, когда Захар Саленко еще не делал никаких процедур. При сравнении четко видно, что нижняя губа молодого человека увеличилась в размерах. Примечательно, что проектант очень тщательно следит за собой, что мужчинам не свойственно. В этом он даже переплюнул всех красоток на проекте "Дом-2".