Мама Инессы Шевчук выглядит, как ее младшая сестра

Звезда проекта "Дом-2" Инесса Шевчук размещает в своем микроблоге в Instagram только тщательно обработанные снимки, и последний не стал исключением. На нем звезда предстала вместе со своей мамой, которую многие сравнили с Пенелопой Круз в молодости и вовсе приняли за младшую сестру знаменитости. Фотографию брюнетка сопроводила трогательным стихотворением, выразив свою любовь и нежность, благодарность родительнице.Поклонники тут же принялись интересоваться в комментариях, сколько маме Инессы Шевчук лет, ведь на снимке она выглядит очень молодо. Многие отметили, что женщина, скорее всего, как и звезда проекта "Дом-2", принимает коллаген для поддержания молодости, а такой поразительный эффект обеспечило и применение фотошопа. Тем не менее, Инесса Шевчук отвечать на язвительные комментарии не стала.