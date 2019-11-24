Артем Дзюба поздравил родительницу с Днем матери семейным фото

Для кадра футболист позирует с родителями, стоя в забавной розовой шляпе. В своем посте Артем Дзюба поздравил мать с праздником, а также поблагодарил ее за все. Поклонники сочли фотографию удачной и веселой, а также присоединились к поздравлениям в комментариях. За час с момента публикации пост спортсмена собрал более 41 тыс. отметок “мне нравится”.В День матери трогательные публикации также разместили в своих микроблогах Ольга Бузова, Анастасия Волочкова и бывший футболист Владислав Радимов, а также многие другие отечественные знаменитости.