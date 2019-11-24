«Когда-нибудь ты меня поздравишь»: Лиза Триандафилиди в день матери тоскует по дочери Владе





Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди не может воспитывать собственную дочь Владу, так как девочка живет с родным отцом и экс-возлюбленным блондинки. В прошлом году суд встал на сторону мужчины и лишил блондинку возможности жить вместе с наследницей. Тем не менее, в день матери Лиза Триандафилиди написала трогательное обращение к девочке в Instagram. Она подчеркнула, что мама будет всегда любить своего ребенка, назвав девочку "карамелькой". Также блондинка отметила, она верит, что когда-нибудь дочь снова поздравит ее и выразила безграничную любовь к наследнице. Пост звезда сопроводила своим фото в рамке, по краям написав фразы для наследницы: "Я скучаю", "Я тебя люблю" и другие.Лиза Триандафилиди часто делится с поклонниками своими переживаниями. Она не скрывает, что очень сильно скучает по дочери Владе, надеясь, что в итоге все встанет на свои места и наладится. После решения суда звезда не раз писала, что потеряла сон, уснуть она может только под утро, ведь всю ночь переживает и тревожится из-за произошедшего. Поклонники поддержали блондинку и отметили, что матери непременно вернут наследницу.Лиза Триандафилиди добавила, что все же она благодарна бывшему возлюбленному, ведь он заботится об их дочери и воспитывает ее, хотя и не дает матери видеться с девочкой.