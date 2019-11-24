Xiaomi представила дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Китайский производитель Xiaomi презентовал дрель-шуруповерт, доступный по цене в 28 долларов с зарядкой от USB. Компания развернула сбор средств на производство новинки на краудфаундинговой платформе.
Устройство Xiaomi Akku Ankuo оснащено бесколлекторным двигателем с пониженной шумностью. Крутящий момент мотора составляет 10 Нм. Новый дрель-шуруповерт располагает двухпозиционным переключателем скоростей. Эксперты поясняют, что благодаря малой скорости использовать новинку можно как шуруповерт, а высокая позволит качественно работать с разными поверхностями и предметами.
Разработка Xiaomi имеет аккумулятор, который заряжается посредством USB-порта. В комплект также входят 8 бит из сплава хрома и ванадия и удлинитель на 50 мм. По предзаказу получить дрель-шуруповерт можно всего за 28 долларов, а после старта продаж ценник вырастет до 47 долларов.
Устройство Xiaomi Akku Ankuo оснащено бесколлекторным двигателем с пониженной шумностью. Крутящий момент мотора составляет 10 Нм. Новый дрель-шуруповерт располагает двухпозиционным переключателем скоростей. Эксперты поясняют, что благодаря малой скорости использовать новинку можно как шуруповерт, а высокая позволит качественно работать с разными поверхностями и предметами.
Разработка Xiaomi имеет аккумулятор, который заряжается посредством USB-порта. В комплект также входят 8 бит из сплава хрома и ванадия и удлинитель на 50 мм. По предзаказу получить дрель-шуруповерт можно всего за 28 долларов, а после старта продаж ценник вырастет до 47 долларов.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25