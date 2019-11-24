Xiaomi представила дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB





Устройство Xiaomi Akku Ankuo оснащено бесколлекторным двигателем с пониженной шумностью. Крутящий момент мотора составляет 10 Нм. Новый дрель-шуруповерт располагает двухпозиционным переключателем скоростей. Эксперты поясняют, что благодаря малой скорости использовать новинку можно как шуруповерт, а высокая позволит качественно работать с разными поверхностями и предметами.Разработка Xiaomi имеет аккумулятор, который заряжается посредством USB-порта. В комплект также входят 8 бит из сплава хрома и ванадия и удлинитель на 50 мм. По предзаказу получить дрель-шуруповерт можно всего за 28 долларов, а после старта продаж ценник вырастет до 47 долларов.