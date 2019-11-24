Ольга Ветер: «Второй брак будет более обдуманным, чем первый»





Ольга Ветер призналась, что в 2017 году согласилась прийти на "Дом-2" только по желанию мужа. Между влюбленными всегда происходили конфликты, а потому их развод практически никого не удивил. Позже Глеб Жемчугов потерял работу на Первом канале из-за загулов, а затем и вовсе перестал общаться с сыном и платить на него алименты. Тем не менее, сам шоумен рассказывал, якобы именно бывшая супруга запрещает ему общение с наследником. Тогда Ольга Ветер решила ответить экс-возлюбленному в Instagram, посвятив данной ситуации большой пост. Она пригрозила экс-супругу, что раскроет всю правду, если он будет продолжать лгать.Сейчас Ольга Ветер встречается с инструктором по вождению по имени Евгений. Она мечтает о свадьбе, но не спешит, отмечая, что второй брак будет более осознанным. Девушка ведет продажи корейской косметики, а бизнес осуществляет в Сети. Это дает ей возможность работать из дома и много времени проводить с сыном. Звезду часто приглашают на шоу в качестве эксперта, но она отказывается, так как занята работой или сыном. На проект "Дом-2" звезда возвращаться не намерена, она приходила туда только один раз на новогодний утренник для экс-проектантов с детьми.