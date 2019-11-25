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Эксперты назвали 10 способов лечения человека животными

Результаты исследований на тему изучения пользы домашних животных для здоровья человека в последнее время появляются с завидной регулярностью. Ученым уже удалось доказать, что питомцы чувствуют рак, избавляют от депрессии, неврозов и даже психических расстройств. Профильные эксперты собрали всю информацию и назвали целых 10 способов лечения животными.

Домашние питомцы поднимают настроение. Чтобы избавиться от тревоги или беспокойства, достаточно просто понаблюдать за рыбкой в аквариуме, что уж говорить, когда пушистый котенок или верная собака прикасаются к человеку. Все дело в том, что в такие моменты в организме происходят физиологические изменения. Уровень кортизола снижается, а уровень гормона счастья, серотонина, повышается. Как следствие, наступает состояние спокойствия и умиротворения. Вторым видом лечения специалисты назвали способность животных понижать артериальное давление. Как доказали ученые, владельцы питомцев реже страдают от этой проблемы, а еще у них почти не бывает учащенного пульса. Помимо этого пушистые друзья способствуют снижению уровня ЛПНП. Далее идет удивительная способность кошек и собак лечить сердце. Как было доказано в ходе многочисленных обследований, у владельцев этих животных инфаркты случаются на 20% реже. При этом восстановление после приступа происходит быстрее. Более того, у таких людей смертность вследствие проблем с сердцем в 3 раза ниже.

Пятое, от чего избавляют животные, это от депрессии. Медики поясняют это фактором слушателя. У тревожного человека всегда есть рядом тот, кто сможет просто выслушать и не критиковать собеседника. Помимо этого, людям, при осознании того, что кому-то рядом нужна их любовь, забота и защита, обычно становится лучше. Также в список вошли другие способности домашних животных. Они помогают поддерживать физическую форму, снижают угрозу возникновения инсульта, способствуют общению, а, следовательно, улучшению психологического здоровья, избавляют от аллергии и укрепляют иммунитет.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 05:10

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