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Участники "Дома-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили дебош во время свидания на яхте

Участники проекта "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров поссорились во время романтического свидания на яхте, при этом побив посуду и осыпав друг друга не только оскроблениями, но матами. Тем не менее, точку в отношениях влюбленные, скорее всего, пока не поставили.
Участники "Дома-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили дебош во время свидания на яхте

Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд на Сейшелах отправились на романтическое свидание. Все начиналось очень красиво утром, проектанты красиво оделись, стол украсили шампанским, фруктами и выпечкой, все это было окружено красивым интерьером. Тем не менее, уже через несколько минут начались крики и оскорбления, причем, какая именно фраза стала началом ссоры, понять достаточно сложно. В итоге Илья Яббаров обвинил Голд в том, что брюнетка сама себя убивает, чтоб потом ее успокаивали, спросив у нее, зачем она это делает. Крики продолжались параллельно, пока Анастасия Голд не повысила голос и не назвала избранника "чучелом".

В ответ он облил возлюбленную шампанским из бокала, а Анастасия Голд стянула со стола скатерть вместе со всем, что там стояло. Молодые люди стали бросать друг в друга фруктами, в итоге Яббаров назвал Голд девушкой "с колхоза", которая пытается ему что-то доказывать, а возлюбленная его - тварью. Анастасия Голд покинула яхту, уходя под оскорбления и маты, звучащие со стороны саратовского шансонье. Тем не менее, в своем микроблоге в Instagram Анастасия Голд рассказала, что они с Яббаровым непомерно импульсивны, когда ругаются, то не могут остановиться, пока не доведут друг друга до точки кипения. Однако когда градус понижается, влюбленные, по словам брюнетки, понимают, что не могут друг без друга.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:14

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