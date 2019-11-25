Бари Алибасов 20 лет назад хотел жениться на Софии Ротару
Продюсер Бари Алибасов признался, что около 20 лет назад хотел жениться на певице Софии Ротару. Музыкант уверен, что для артиста главное — это его талант.
В новом интервью Бари Алибасову задали вопрос о том, как он относится к приездам Софии Ротару в Россию с концертами. Артист высказал свое удивление тем, что она была в Москве и не захотела встретиться, поскольку помнит тот период, когда они были готовы пожениться. Это было около 20 лет назад, когда певица, по словам продюсера, была не против создать с ним семью.
Также артист призывает присмотреться к таланту украинской исполнительницы, поскольку ее культурную и политическую позицию он считает делом второй важности.
В новом интервью Бари Алибасову задали вопрос о том, как он относится к приездам Софии Ротару в Россию с концертами. Артист высказал свое удивление тем, что она была в Москве и не захотела встретиться, поскольку помнит тот период, когда они были готовы пожениться. Это было около 20 лет назад, когда певица, по словам продюсера, была не против создать с ним семью.
Также артист призывает присмотреться к таланту украинской исполнительницы, поскольку ее культурную и политическую позицию он считает делом второй важности.