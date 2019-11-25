Бари Алибасов 20 лет назад хотел жениться на Софии Ротару





В новом интервью Бари Алибасову задали вопрос о том, как он относится к приездам Софии Ротару в Россию с концертами. Артист высказал свое удивление тем, что она была в Москве и не захотела встретиться, поскольку помнит тот период, когда они были готовы пожениться. Это было около 20 лет назад, когда певица, по словам продюсера, была не против создать с ним семью.Также артист призывает присмотреться к таланту украинской исполнительницы, поскольку ее культурную и политическую позицию он считает делом второй важности.