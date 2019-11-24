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Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили феномен популярности Ольги Бузовой

Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили, почему Ольга Бузова стала настолько популярной в российском шоу-бизнесе. Они считают, что на проекте "Дом-2" выросло целое поколение, потому именно оно сейчас выступает в качестве поклонников звезды.
Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили феномен популярности Ольги Бузовой

Маргарита Симоньян считает, что интересы аудитории предугадать невозможно, тенденции меняются настолько быстро, что сделать что-то запланировано просто не представляется возможным. Тем не менее, энергетика Ольги Бузовой совпала с желаниями публики, несмотря на то, что у нее нет сильного голоса или выдающейся красоты. К тому же, не стоит забывать, что целое поколение россиян выросло на проекте "Дом-2", именно эти мальчики и девочки в прошлом теперь являются фанатами своего кумира.

Тигран Кеосаян, тем не менее, и вовсе не берется комментировать ситуацию с популярностью Ольги Бузовой, ведь это действительно феномен. Скорее всего, он разделяет мнение на этот счет своей супруги.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:44

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