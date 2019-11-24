Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили феномен популярности Ольги Бузовой
Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили, почему Ольга Бузова стала настолько популярной в российском шоу-бизнесе. Они считают, что на проекте "Дом-2" выросло целое поколение, потому именно оно сейчас выступает в качестве поклонников звезды.
Маргарита Симоньян считает, что интересы аудитории предугадать невозможно, тенденции меняются настолько быстро, что сделать что-то запланировано просто не представляется возможным. Тем не менее, энергетика Ольги Бузовой совпала с желаниями публики, несмотря на то, что у нее нет сильного голоса или выдающейся красоты. К тому же, не стоит забывать, что целое поколение россиян выросло на проекте "Дом-2", именно эти мальчики и девочки в прошлом теперь являются фанатами своего кумира.
Тигран Кеосаян, тем не менее, и вовсе не берется комментировать ситуацию с популярностью Ольги Бузовой, ведь это действительно феномен. Скорее всего, он разделяет мнение на этот счет своей супруги.
Маргарита Симоньян считает, что интересы аудитории предугадать невозможно, тенденции меняются настолько быстро, что сделать что-то запланировано просто не представляется возможным. Тем не менее, энергетика Ольги Бузовой совпала с желаниями публики, несмотря на то, что у нее нет сильного голоса или выдающейся красоты. К тому же, не стоит забывать, что целое поколение россиян выросло на проекте "Дом-2", именно эти мальчики и девочки в прошлом теперь являются фанатами своего кумира.
Тигран Кеосаян, тем не менее, и вовсе не берется комментировать ситуацию с популярностью Ольги Бузовой, ведь это действительно феномен. Скорее всего, он разделяет мнение на этот счет своей супруги.