Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили феномен популярности Ольги Бузовой





Маргарита Симоньян считает, что интересы аудитории предугадать невозможно, тенденции меняются настолько быстро, что сделать что-то запланировано просто не представляется возможным. Тем не менее, энергетика Ольги Бузовой совпала с желаниями публики, несмотря на то, что у нее нет сильного голоса или выдающейся красоты. К тому же, не стоит забывать, что целое поколение россиян выросло на проекте "Дом-2", именно эти мальчики и девочки в прошлом теперь являются фанатами своего кумира.Тигран Кеосаян, тем не менее, и вовсе не берется комментировать ситуацию с популярностью Ольги Бузовой, ведь это действительно феномен. Скорее всего, он разделяет мнение на этот счет своей супруги.