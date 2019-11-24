Компания Boeing показала крупнейший пассажирский лайнер линейки 737 MAX





Презентация Boeing 737 MAX 10 была проведена на предприятии компании в Рентоне в штате Вашингтон. Ожидается, что аппарат выполнит первый тестовый полет в 2020 году после прохождения серии проверок. Как передают представители производителя, новый лайнер будет иметь наиболее низкую стоимость одной пассажиро-мили среди узкофюзеляжных самолетов, представленных на рынке. Согласно указанным данным, на Boeing 737 MAX 10 уже было сделано 550 заказов от 20 международных клиентов.Boeing 737 MAX 10 сможет переводить 188-204 пассажиров, но максимальное число может составлять 230 человек. В длину самолет достигает 43,8 м, а размах его крыла — 35,9 м.