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Компания Boeing показала крупнейший пассажирский лайнер линейки 737 MAX

Компания Boeing продемонстрировала крупнейший пассажирский лайнер линейки 737 MAX. Самолет был презентован перед отправкой на серию тестов.

Презентация Boeing 737 MAX 10 была проведена на предприятии компании в Рентоне в штате Вашингтон. Ожидается, что аппарат выполнит первый тестовый полет в 2020 году после прохождения серии проверок. Как передают представители производителя, новый лайнер будет иметь наиболее низкую стоимость одной пассажиро-мили среди узкофюзеляжных самолетов, представленных на рынке. Согласно указанным данным, на Boeing 737 MAX 10 уже было сделано 550 заказов от 20 международных клиентов.

Boeing 737 MAX 10 сможет переводить 188-204 пассажиров, но максимальное число может составлять 230 человек. В длину самолет достигает 43,8 м, а размах его крыла — 35,9 м.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

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