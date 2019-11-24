Ученые: Соевые продукты провоцируют рак и другие опасные заболевания





Ученые провели тестирование 55 различных продуктов, приготовленных на основе сои. Оказалось, что в них повышенное содержание фитоэстрогенов, которые также известны как изофлавоны. Они нарушают гормональный фон, лишают человека фертильности и даже провоцируют рак. Уровень этих веществ превышает установленную французским агентством безопасности пищевых продуктов ANSES норму в 5 раз. По этой причине авторы работы не рекомендуют употреблять в день более 1 порции сои.Также таят в себе опасность гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как «вероятный канцероген». Помимо этого в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.