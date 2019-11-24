Дана Николенко рассказала о гибели молодого брата

На своей странице в Instagram Дана Николенко написала, что ей приходят тысячи вопросов о том, почему мать родила звезду на свет, когда им с отцом было уже за 40. Оказалось, что у брюнетки до этого был брат, он погиб при нелепых обстоятельствах в 21 год. Через несколько лет после трагедии супруги решились на рождение второго ребенка. Брюнетка отметила, что для нее это болезненные воспоминания, молодой человек погиб в драке в другой стране во время отдыха. Хотя она никогда его не видела, все говорят, сестра и брат очень похожи, что подтверждают и фотографии.Дана Николенко добавила, что трагедия произошла в 1991 году, а за несколько месяцев до гибели молодого человека отец экс-проектантки попал в серьезную аварию, прогнозы врачей оказались неутешительными. Он полгода лежал на вытяжке, затем еще полгода ходил на костылях, хотя нужно было в течение года, но специалисты не давали гарантий, что мужчина сможет передвигаться самостоятельно. Мать Николенко еще не успела оправиться от этой трагедии, как у нее погиб сын, такого даже в кино не придумаешь, отметила звезда реалити-шоу.Несмотря на все трудности, родители Даны Николенко смогли найти в себе силы и воспитали замечательную дочь. Отец брюнетки ушел из жизни в сентябре текущего года, ему было чуть больше 70 лет. Маме звезды на данный момент 68 лет, она наслаждается воспитанием маленького внука.