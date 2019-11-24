Разработчики Phoenix Point обнародовали сюжетный трейлер игры





Производители Snapshot Games показали трейлер игры Phoenix Point, где сообщают о предыстории мира гейма и «Проекта Феникс», который был основан в 1945 году после прекращения войны. Объединение взялось за разрешение политических проблем всего мира. Но вторая миссия провалилась и проект стал беззащитен, он ушел в подполье. После появления вируса «Пандора», превращающего всех живых в мутантов, огромное количество людей было уничтожено. Сформировались три фракции, воюющие одна с другой. Люди могут погибнуть без «Проекта Феникс».Игроков ждет интересная игра, где можно стать во главе проекта и побороться с страшной угрозой. Также есть бои на генерированных картах, возможность управления ресурсами, разбор новейших технологий и планировка операций. Также геймеры смогут развить дипломатию, ожидая увлекательных концовок.