Дочь Ольги Рапунцель Василису одевает Ксения Бородина





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель не устает повторять, что ежемесячно она тратит на свою дочь баснословные суммы. Деньги она выделяет не только на питание и игрушки для наследницы, но и самые лучшие, дорогие и брендовые вещи. Тем не менее, все чаще поклонники замечают, что на самом деле как пижамки, так и носки, и красивые платья у Василисы такие же, как у младшей дочери Ксении Бородиной Теоны.Многие при этом отмечают, что в помощи со стороны Ксении Бородиной нет ничего плохого, однако не понимают, почему Ольга Рапунцель скрывает этот факт. Если девочке достаются хорошие брендовые вещи, она может их носить, но вот возникает вопрос, на что тогда в данном случае тратит деньги звезда проекта "Дом-2".