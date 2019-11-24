Жанна Агузарова больше 30 лет не общается с мамой





По словам Заремы, знаменитость не общается не только с родной мамой, она также оборвала связи с другими близкими. Родственники пытались найти контакты Агузаровой и даже звонили ее директору, однако он так и не дал номер телефона артистки. Сестра рассказала, что в их роду была тетя, которая умерла несколько лет назад. При жизни женщина собирала семейный архив. Она не понимала, почему племянница не общается с родными, и всегда говорила Жанне Агузаровой, что та не из-под камня выскочила.Сестра звезды призналась, что после смерти отца певицы ее мать сошлась с другим мужчиной. Он поднимал руку на будущую знаменитость, та сильно обиделась и после того, как отправилась поступать в Москву, больше ни с кем не общается. При этом родственница рассказала, что ее радуют успехи сестры, поскольку она всего в жизни добивалась сама. Зарема заявила, что близким ничего не нужно от знаменитости, просто хочется сказать, что если ей будет плохо, пускай она вспомнит о родных.Матери Агузаровой уже 81 год. У самой певицы нет ни мужа, ни детей.