В Южной Корее в собственном доме мертвой найдена 28-летняя звезда K-pop Гу Хара
В собственном доме на территории Южной Кореи мертвой найдена Гу Хара, 28-летняя местная звезда. Сведения о кончине представительницы течения K-Pop предоставляет портал The Independent.
Информацию подтвердили в департаменте полиции по району Каннамгу. Обнаружили актрису мертвой во второй половине дня в воскресенье, 24 ноября, она находилась в собственном доме. Накануне вечером K-pop исполнительница опубликовала в Instagram запись с пожеланием спокойной ночи и прикрепленным селфи. К настоящему времени причина смерти Гу Хары неизвестна, но сотрудники органов правопорядка расследуют произошедшее.
Имеются сведения, что в весной 2019 года звезда была госпитализирована в бессознательном состоянии. Гу Хара являлась участницей корейской группы Kara, а с 2015 предпочла сольную карьеру, а также часто появлялась в телесериалах.
Информацию подтвердили в департаменте полиции по району Каннамгу. Обнаружили актрису мертвой во второй половине дня в воскресенье, 24 ноября, она находилась в собственном доме. Накануне вечером K-pop исполнительница опубликовала в Instagram запись с пожеланием спокойной ночи и прикрепленным селфи. К настоящему времени причина смерти Гу Хары неизвестна, но сотрудники органов правопорядка расследуют произошедшее.
Имеются сведения, что в весной 2019 года звезда была госпитализирована в бессознательном состоянии. Гу Хара являлась участницей корейской группы Kara, а с 2015 предпочла сольную карьеру, а также часто появлялась в телесериалах.