В Южной Корее в собственном доме мертвой найдена 28-летняя звезда K-pop Гу Хара

Информацию подтвердили в департаменте полиции по району Каннамгу. Обнаружили актрису мертвой во второй половине дня в воскресенье, 24 ноября, она находилась в собственном доме. Накануне вечером K-pop исполнительница опубликовала в Instagram запись с пожеланием спокойной ночи и прикрепленным селфи. К настоящему времени причина смерти Гу Хары неизвестна, но сотрудники органов правопорядка расследуют произошедшее.Имеются сведения, что в весной 2019 года звезда была госпитализирована в бессознательном состоянии. Гу Хара являлась участницей корейской группы Kara, а с 2015 предпочла сольную карьеру, а также часто появлялась в телесериалах.