Составлен список наиболее эффективных и полезных технологий для автомобиля в 2019 году





С каждым годом технологичность моделей авто повышается, а производители внедряют инновационные технологии, которые существенно упрощают процесс вождения и повышают безопасность. В 2019 году были введены в строй новые наработки, среди которых эксперты определили пятерку наиболее полезных. На первом месте оказались внешние камеры, которые уже давно используются в промышленности, но именно в этом году в США обязали производителей оснащать хотя бы одной камерой заднего вида каждую модель. По мнению специалистов, это упрощает парковку и предотвращает риск столкновения с пешеходом. Важной также назвали систему векторизации крутящего момента, которая помогает обезопасить езду.Отдельное внимание уделено контроллеру “мертвых зон”, который предупреждает случайный наезд на пешехода. Подобный эффект имеет система предотвращения аварии, которая может остановить машину в опасный момент. Также эксперты высоко оценили подогрев руля и сидений.