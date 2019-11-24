Участника проекта "Дом-2" Витжая Бутучела выгнали за Периметр





В результате во время голосования против Витжая Бутучела отдал свои голоса 21 участник реалити-шоу. Телеведущие на прощание дали молодому человеку конверт, а также еще один передали детскому дому, где воспитывался сирота. Истинной причиной ухода с реалити-шоу молодого участника называют проблемы со здоровьем. У Витжая Бутучела отказывают почки, ему необходимо постоянно проходить процедуру диализа в больнице, более того, как можно быстрее провести операцию и найти донора для пересадки парного органа.На проект "Дом-2" Витжай Бутучел пришел, чтобы привлечь к своей проблеме внимание общественности, а также найти приют в Москве, заявив о себе на всю страну. Во время пребывания молодого человека в Периметре выяснилось, что у него помимо больных почек возникли проблемы со слухом и сердцем. Телеведущие отметили, что так они не провожали прежде никого. Видимо, коллектив решил не только словесно, но и финансово поддержать больного парня.