Участника проекта "Дом-2" Витжая Бутучела выгнали за Периметр
Сироту из Челябинска Витжая Бутучела, который пришел на реалити-шоу, чтобы найти свою половинку, отправили домой. Вчера на голосовании за это отдали предпочтение большинство участников. За неделю пребывания в Периметре молодой человек не смог завязать отношения ни с одной девушкой.
В результате во время голосования против Витжая Бутучела отдал свои голоса 21 участник реалити-шоу. Телеведущие на прощание дали молодому человеку конверт, а также еще один передали детскому дому, где воспитывался сирота. Истинной причиной ухода с реалити-шоу молодого участника называют проблемы со здоровьем. У Витжая Бутучела отказывают почки, ему необходимо постоянно проходить процедуру диализа в больнице, более того, как можно быстрее провести операцию и найти донора для пересадки парного органа.
На проект "Дом-2" Витжай Бутучел пришел, чтобы привлечь к своей проблеме внимание общественности, а также найти приют в Москве, заявив о себе на всю страну. Во время пребывания молодого человека в Периметре выяснилось, что у него помимо больных почек возникли проблемы со слухом и сердцем. Телеведущие отметили, что так они не провожали прежде никого. Видимо, коллектив решил не только словесно, но и финансово поддержать больного парня.
В результате во время голосования против Витжая Бутучела отдал свои голоса 21 участник реалити-шоу. Телеведущие на прощание дали молодому человеку конверт, а также еще один передали детскому дому, где воспитывался сирота. Истинной причиной ухода с реалити-шоу молодого участника называют проблемы со здоровьем. У Витжая Бутучела отказывают почки, ему необходимо постоянно проходить процедуру диализа в больнице, более того, как можно быстрее провести операцию и найти донора для пересадки парного органа.
На проект "Дом-2" Витжай Бутучел пришел, чтобы привлечь к своей проблеме внимание общественности, а также найти приют в Москве, заявив о себе на всю страну. Во время пребывания молодого человека в Периметре выяснилось, что у него помимо больных почек возникли проблемы со слухом и сердцем. Телеведущие отметили, что так они не провожали прежде никого. Видимо, коллектив решил не только словесно, но и финансово поддержать больного парня.