Православные отмечают День Иконы Божией Матери «Милостивой»





Икону Божией Матери, которая известна как «Милостивая» или «Киккская», написал, согласно древнему преданию, сам святой апостол Лука. Свое второе название реликвия получила от горы Киккос, которая находится на Кипре. В Киккской обители и пребывает чудотворный образ. Именно эта икона исцелила от неизлечимого недуга наследницу императора Византии Алексия Комнена. Христиане просят у нее сил в трудные минуты, а также во времена печали и нужды. Верующие молятся перед святым ликом об избавлении от головной боли, бесплодия и исцелении паралича. Она спасает от засухи и помогает в семейных бедах. Верующие говорят, что Богородица слышит даже иноверцев и всегда готова прийти к ним на помощь. Получить исцеление от этой иконы можно только по вере своей.Считается, что икона Божией Матери «Милостивая», на которой изображена Царица Небесная Матерь и Заступница христиан, обладает невероятной силой. По обычаю, Лик Богоматери и Богомладенца плотно закрыт пеленой. Она никогда не снимается, покров только меняют. Тот, кто посмеет снять защиту, ослепнет, поэтому даже монахи, меняя ее, выносят икону из храма и обращают к небу.Списки чудотворного образа на Руси появились в XVII веке. Наиболее почитаемый долгое время хранился в Зачатьевском женском монастыре и считался его главной реликвией. После октябрьской революции и разорения икону передали в приходский православный храм в честь пророка Илии в Москве, но вслед за возрождением монашеской жизни ее вернули назад.