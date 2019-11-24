Алла Пугачева показала архивную фотографию матери

Алла Пугачева редко проявляет активность в социальных сетях, но в День матери показала подписчикам архивную фотографию своего близкого человека. Снимок был сделан в период молодости Зинаиды Архиповны и уже теряет свое качество. Фанаты сразу начали искать похожие черты у обеих матери и дочери.Многие поклонники желали матери Примадонны светлой памяти, писали благодарственные слова за воспитание талантливой дочки. Как известно, именно по настоянию Зинаиды Архиповны Аллу Борисовну в 5 лет отдали на обучение в музыкальную школу. Мать Аллы Пугачевой смогла увидеть успех дочери, но не смогла дожить до того дня, когда вокалистке дали звание «Народная артистка СССР». Зинаида Архиповна умерла в 1986 году.