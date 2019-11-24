Лев Лещенко заступился за Софию Ротару

Певец Лев Лещенко решил оказать поддержку своей приятельнице Софии Ротару в связи с начавшейся на нее травлей. Вокалистка решила приехать в Москву зимой, чтобы спеть на «Песне года» и выступать на корпоративах. Однако ее стремление не оценили коллеги и общественные деятели.София Ротару несколько лет назад якобы нелестно отзывалась о России. Общественность возмутило то, что теперь она хочет заработать в столице. Сергей Лавров, концертный директор артистки, заявляет о вбросе информации, к которому знаменитость никакого отношения не имела. Лев Лещенко просит коллег прекратить обсуждать народную артистку и успокоиться. Он сообщил, что она должна выступать там, где желает. Также исполнитель просит не слушать глупости и сортировать информацию.