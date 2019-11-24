Эксперты анонсировали самые популярные способы заражения компьютеров





Пользователь, который получил данный файл, должен опасаться таких писем. Опасными могут быть и ссылки, содержащиеся в данном файле. Опасность также могут нести архивы. Киберпреступники научились обходить фильтры в почтовых сервисах. В большинстве случаев письма приходят в нерабочие часы. При этом ссылки, имеющиеся в них, являются временно недоступными. Они будут активированы поздней. Данные письма в итоге распознаются системой как безопасные.Эксперты провели исследование и выяснили, что в первом полугодии текущего года в 60 государствах только каждая 19-я загрузка вирусного программного обеспечения не имела отношение к электронной почте.